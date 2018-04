Gordon Murrays supermini gaat in productie

Door: BV

Het was alweer even geleden dat we nog wat van Gordon Murray gehoord hadden. De Britse designer, die eerder nog technisch directeur was bij McLaren, had een niet zo prettig ogende, maar goedkoop en snel te bouwen supermini uitgedacht en doorontwikkeld tot prototype. Zelf produceren was nooit zijn bedoeling, maar iedereen met productiecapaciteit zou de plannen kunnen kopen. En volgens het bedrijf is dat nu gebeurd. De eerste exemplaren horen in 2016 van de band te lopen. Waar, voor welke markten en door wie ze gebouwd zullen worden, wil Murray niet kwijt.

Zowel de bouwrechten voor de T.25 als de T.27 zijn uitbesteed. De twee zijn uiterlijk identiek, maar de eerste wordt aangedreven door een 51pk sterke 660cc driecilinder benzinemotor die de 575kg lichte driezitter met een halfautomatische vijfbak in staat stelt om naar 100km/u te accelereren in 16,2 seconden en een elektronisch begrensde topsnelheid van 145km/u te halen. Het geprojecteerde CO2-emissiecijfer is 86gr/km. De tweede doet beroep op een kleine 12kWh lithium-ion-accu om een slechts 34pk maar wel 875Nm sterke elektromotor aan te drijven. De T.27 haalt slechts 105km/u, maar doet de geijkte sprint wel in 15 tellen. Eén batterij hoort het model 160km ver te brengen.

Het is nog onduidelijk of de beide creaties ooit op Europese bodem te zien zullen krijgen. Maar de plaatjes hebben we alvast voor je gegroepeerd.