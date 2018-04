Bentley presenteert Mulsanne Le Mans Edition

Door: AUTO55

Samen met het Concours d'Elegance Villa d'Este, aan het Italiaanse Comomeer, behoort het Pebble Beach Concours d'Elegance in Californië tot de meest prestigieuze autohappenings ter wereld. Het evenement schiet binnen twee dagen uit de startblokken. Bentley stelt er de Mulsanne Le Mans Edition voor, een speciale uitvoering ter ere van 90 jaar 24 Uren van Le Mans en ter nagedachtenis van de enige Britse deelname in 1923. Dat Bentley de etmaalrace precies tien jaar geleden won, is uiteraard mooi meegenomen.

De Mulsanne Le Mans Edition werd grote vijfspaakswielen en een sportonderstel aangemeten, en de Britten beweren ook het stuurgevoel te hebben verbeterd. De Mulsanne zou hierdoor directer reageren en meer met de chauffeur communiceren - niet per se de eigenaar. Verder wordt de luxeslee gekenmerkt door een uitlaatsysteem met vier einddempers en een legergroen koetswerk. Zoals dat van de illustere Bentley Blower die voor de Grote Oorlog heel wat tegenstanders in het stof deed happen.