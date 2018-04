Cadillac Elmiraj in Pebble Beach

Door: BV

Cadillac presenteert er deze Elmiraj concept. Een erg ruime, luxueuze tweedeurs, gehuld in een evolutie van de hoekige stijltaal die het merk het jongste decennium geen windeieren legde. Inspiratie komt nog steeds van de Cadillac Ciel Concept uit 2011, terwijl de ontwerpers ook posters van de Eldorado uit 1967 (te zien op onze Facebook-pagina) op de muur hadden hangen.

De Elmiraj is dan wel een tweedeurs, maar moet toch alle comfort bieden voor vier inzittenden. En dat begint al bij het instappen. Elektromotoren schuiven de voorzetels 30cm uit de weg en duwen ook de achterste zitplaats 10cm richting deuropening om de passagier ‘te ontvangen'. Daarna shcuift alles vanzelfsprekend weer op z'n plaats.

Er werd niet alleen uitgebreid aandacht besteed aan de stijl (met onder meer een specifiek voor deze auto hertekend merklogo), maar ook technisch is deze Caddy niet kinderachtig. Een 4,5l V8 met dubbele turbo levert het bewijs dat ook de Amerikanen uit het hoogtechnologische vaatje tappen om compactere motoren te kunnen bouwen. Wat de cardanas te verwerken krijgt is evenwel verre van kinderachtig. De centrale laat er 500pk en 678Nm op los. Prestatiecijfers geven de Amerikanen niet, en ook het gewicht is een geheim. Dat laatste lijkt in elk geval niet in de weg van stevige remprestaties te staan - de 22-duims lichtmetalen velgen zijn nagenoeg helemaal gevuld met nagenoeg onvermoeibare carbon-keramische schijven.

