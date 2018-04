Zweedse Saab-fabriek weer open

Door: BV

Er is weer activiteit in de voormalige Saab-fabriek in het Zweedse Trölhattan. Zo'n 180 arbeiders zijn er volgens de plaatselijke media de voorbereidingen voor een herstart van de productie - voorzien voor september - aan het treffen. Uiteraard niet voor Saab, maar voor National Electric Vehicle Sweden. Wat er van de productieband hoort te komen, zou Saab-liefhebbers nochtans erg bekend moeten ogen, want het bedrijf heeft de rechten op de 9-3 sedan en Cabrio verkregen.

Het product van NEVS zal zo goed als identiek zijn aan de laatste generatie Saabs. Uiteraard wordt er een elektrische aandrijflijn ingebouwd, waarvan de details nog onbekend zijn. En het is niet eens uitgesloten dat ook brandstofmotoren op de lijst staan. Daarover verwachten we binnenkort meer details.