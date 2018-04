Honda NSX racet al

Door: BV

Het lijkt wel of Honda met de nieuwe NSX alles doet, behalve het model ook effectief bouwen. Dit weekend komt een fonkelnieuwe Concept-GT-racer van het model al uit in een wedstrijd in de GT500-klasse van de Super GT Series op het circuit van Suzuka.

Uiteraard is de racebolide gebaseerd op de NSX Concept. Het model voldoet aan de door de Japanse Automobielfederatie opgelegde regelgeving voor GT-sportwagens voor 2014. Dat betekent dat een centraal gemonteerde 2-liter turbomotor met vier cilinders, bijgestaand door een hybridesysteem, voor de aandrijving zorgt.

De productieversie van de NSX wordt pas in 2015 verwacht en zal gebouwd worden in het Amerikaanse Ohio. Foto's van de NSX GT Concept vind je hier.