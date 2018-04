Lexus gaat racen met LF-CC GT

Door: AUTO55

Afgesproken of niet, maar nadat Honda nog voor de introductie van de nieuwe NSX er al een raceversie van aan de wereld toonde, doet Lexus net hetzelfde met een GT-bolide op basis van de LF-CC. De eerste testrondes daarmee worden dit weekend op het Suzuka Circuit verreden, als voorbereiding op de Japanse Super GT Series van 2014. Zowel de NSX GT Concept als deze LF-CC GT zullen strijden in de GT500-klasse. In racetermen volgt de LF-CC de SC430 op, waarmee Lexus tot twee maal toe de Super GT Series won.