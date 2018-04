Range Rover Evoque telt tot 9

Door: BV

Ja, je ziet een kleur die voorheen nog niet eerder verkrijgbaar was op de Evoque. En je kan ook enkele extra stijlopties spotten. Zwart gelakte uitlaten, nieuwe kleuren en andere badges bijvoorbeeld. Of een systeem dat verkeersborden leest en desnoods zelf je auto parkeert. Maar dat is niet wat jaargangwissel van het model zo interessant maakt. Dat de Britten het model trakteren op een aangepaste aandrijflijn - dat wél.

Samen met fabrikant ZF ontwikkelde Land Rover een automaat die negen verzetten telt. Die wordt beschikbaar op de enige beschikbare benzineversie en de twee krachtigste diesels. Dat betekent dat die er in één klap drie versnellingen bijkrijgen. Het verbruik in de Europese productcyclus gaat er tot 11,4% door omlaag, terwijl de CO2-uitstoot maximaal 9,5% wordt gereduceerd.

De 150pk sterke diesel wordt nu de zuinigste van het stel. Die zal nog 4,9l/100km verstoken en elke kilometer hooguit 119 gram CO2 de atmosfeer in blazen. Dat is net zo veel als de eD4 diesel met handgeroerde zesbak, die netjes in het gamma blijft.

De nieuwe automaat is niet de enige extra aandrijfoptie. Voortaan biedt Land Rover ook een inschakelbare vierwielaandrijving aan. Bij snelheden tot 35km/u stuur die het vermogen altijd naar de vier wielen, maar daarboven hangt het systeem gewoon de voorwielaandrijver uit. Tenzij de wegomstandigheden erom vragen - dan volstaan 300 milliseconden om de achterwielen ter hulp te roepen. Het systeem maakt ook gebruik van het nieuwste elektronische schaamlapje van de ingenieurs - active torque splitting. Dat systeem stuurt meer vermogen naar het buitenste achterwiel tijdens ‘uitdagende' rijomstandigheden. Helpt de auto actief de bocht in te duwen en heeft de handige eigenschap dat het tekortkomingen in de basisafstelling van het onderstel -als die er al zouden zijn- verdoezelt.

Eender welke Evoque is voortaan overigens uitgerust met een remsysteem dat net hetzelfde doet - dat remt de vier wielen elk op een verschillende manier af om de koets erboven de juiste koers te laten volgen. Eind dit jaar is de opgewaardeerde Evoque te koop. Wie z'n oog nu al wil laten glijden over de esthetische aanpassingen kan in de fotospecial terecht.