Nieuwe VW Golf R knalt naar 100 in 5 tellen

Door: BV

Volkswagen voert de tweeliter turbo viercilindermotor in de Golf net zo hard op als in de Audi S3 om tot de ‘R' te komen. Dat betekent dat het vermogenscijfer 300pk bedraagt en de trekkracht stijgt tot 380Nm. Wie erop staat om zelf te schakelen kan met die combinatie naar 100km/u in 5,3 seconden. Wie het kiezen van een verzet evenwel overlaat aan de DSG-transmissie met dubbele koppeling kan in theorie met één tiende marge onder de 5-seconden-grens duiken. De topsnelheid is altijd begrensd op 250km/u.

Bovenstaande sprintcijfers krijgen de voorwielen alleen niet voor elkaar. VW monteert z'n 4Motion gedoopte vierwielaandrijving standaard op de Golf R. Dat maakt deel uit van een met 20mm verlaagd onderstel. De installatie heeft weer stevig aan het infuus elektronica gehangen. Zo beschikt de pittigste Golf van allemaal over een elektronisch sperdifferentieel, een besturing met variabele overbrenging en een stabiliteitscontrole die zichzelf weliswaar helemaal laat uitschakelen, maar nog steeds de remmen bedient als je van richting wil veranderen. En natuurlijk is er adaptieve demping. Die biedt nu vier keuze opties, waarvan Race en Comfort de twee uitersten zijn.

De verbruikscijfers zijn erg aantrekkelijk. De EU-cyclus leg je af met 7,1l/100km in het geval van de handbak, en 6,9l/100km voor de DSG. Cijfers die je in de praktijk natuurlijk niet zal halen, maar dat deert de fiscus niet.

Op al te veel uiterlijk vertoon kan je de Golf R niet betrappen, al zijn de bumperschilden rondom, de grille en de 18-duimers natuurlijk wel allemaal specifiek voor dit model. Uit de achterbumper komen voortaan overigens twee dubbele uitlaten tevoorschijn. Dat is dubbel zo veel als bij de vorige uitvoering. Aparte lichtunits zijn tegenwoordig ook een must. Vooraan merken we Bixenon-exemplaren op met LED-dagrijlichten in een dubbele U-vorm. De binnenzijde wordt bijgekruid met onder meer een 3-spaaks sportstuur en met Alcantara overtrokken sportmeubilair. Dat is echter nog niet te zien in de fotospecial.