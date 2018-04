De nieuwe Audi S3 Sportback

Door: BV

Audi is er nu al met de S3 van de nieuwe generatie. Als Sportback, voor wie vijf deuren en de handelbare afmetingen van Ingolstadt's meest compacte middenklasser wil combineren met prestaties die menig sportwagen aan het blozen brengen.

Tussen de voorwielen nestelt zich een amper 2-liter grote viercilinder turbo. Maar die pers er wel een potige 300pk en 380Nm trekkracht uit. Voor de topsnelheid moet je het in theorie niet doen. Die is zoals steeds elektronisch afgeregeld op 250km/u. Maar sprinten doet de nieuwe S3 als de beste. Wil je zelf aan de pook roeren dan kan het met zes versnellingen en kan je op de geijkte sprint een tijd van 5,5 tellen neerzetten. Wie het schakelen overlaat aan een automaat met dubbele koppeling en even veel verzetten kan de oefening doen in een ronde vijf tellen. Elektronica snelt ook hier te hulp, want je moet er de lanceercontrole voor inschakelen.

Behalve het vermogen spelen twee factoren een sleutelrol in het neerzetten van die scherpe tijden. Enerzijds profiteert de S3 Sportback natuurlijk van quattro vierwielaandrijving om alle gewicht zo snel mogelijk om te zetten in beweging. Anderzijds zijn de kilo's aan de haak gereduceerd, net als bij elke A3 van de jongste generatie. Het motorblok weegt 5kg minder, en het complete model tikt af op 1.445kg - 70kg minder dan z'n voorganger.

Al die efficiëntie heeft nog een voordeel. Zo blijft het verbruik beperkt tot amper 6,9l/100km (één tiende meer voor de manuele variant). Je moet er wel een elektrische stuurbekrachtiging en lage rolweerstandsrubbers voor om de 18-duimers tolereren.

De remzadels zijn vooraan gegroeid om de schijven met een diameter van 34cm te bedienen. Ze zijn voor de gelegenheid zwart gelakt en voorzien van S-logo's. En daarmee zijn we begonnen aan de lijst uiterlijke aanpassingen. Daarbij hoort ook een specifieke grille en bumperpartij. En omdat de ophanging ook 25mm door de knieën gaat, schraapt die natuurlijk wat dichter tegen het asfalt aan. En omdat de ingenieurs weer niet konden kiezen tussen een comfortabele of een stugge afstelling, moet je dat zelf doen. Je kan de draaischakelaar van de boordelektronica op comfort, auto, dynamic of efficiency draaien. Of helemaal zelf een instelling bij elkaar schrapen.

Wie helemaal wil uitpakken, beperkt zich niet tot de aluminiumkleurige buitenspiegels, de grijze diffuser of het uitlaatsysteem met vier spruitstukken, maar plukt ook nog de volledige LED-koplampen uit de optielijst. Aan de binnenzijde mag je je verheugen op sportmeubilair met een specifieke aankleding, contrasterend stikwerk en specifieke sierlijsten. Aluminium wordt nu op de pedalen gelijmd en voor de wijzerplaat worden nu donkergrijze letters en cijfers gecombineerd met witte naalden.

Natuurlijk debuteert ook deze Audi op het Autosalon van Genève. Het model werd echter pas leverbaar vanaf september. De prijzen voor de Duitse markt zijn al bekend. Daar wordt de pittigste A3 leverbaar vanaf € 39.800. Meer dan 40 foto's vind je in de gallery.