Jaguar XJ trekt de deur dicht

Door: BV

Of ook de Jaguar XJ door de lancering van de nieuwe Mercedes S-Klasse last heeft van een extra dosis profileringsdrang, is niet duidelijk. Maar het model ondergaat, toevallig of niet, wel enkele aanpassingen die de kloof met de Duitser wat kleiner maken. En dan hebben we het niet over uiterlijke wijzigingen. Zo zijn is er eigenlijk maar één: dat zijn de nieuwe 18-duims lichtmetalen velgen die voortaan beschikbaar zijn.

Maar de lange wielbasis ondergaat wel een aantal upgrades die vooral het leven van de achterste passagiers aangenamer moeten maken. Zo zijn de portieren (allemaal) voortaan uit te rusten met een bekrachtiging die ze zelf zacht in het slot trekt. Dat betekent dat de deur na het instappen toch al niet vulgair achter je wordt dichtgegooid.

Het zitmeubilair was eveneens voorwerp van heel wat noeste arbeid. Zo kan je voortaan achterzetels krijgen die instelbaar zijn. De inspiratie ervoor komt uit de vliegtuigindustrie, maar je vindt ze natuurlijk ook bij de 3 Germaanse toplimousines. Drie verschillende massagefuncties kneden eens gezeten de vermoeidheid uit je lijf. Een nieuwe armsteun maakte het mogelijk om ook twee uitklaptafels te integreren. Iets wat we onlangs nog hebben gezien. Voeg er nog een opgewaardeerd infotainmentsysteem met twee 10,2" schermen aan toe en de XJ is weer helemaal mee.

Technische wijzigingen zijn er niet. Of ja, ééntje: de tweeliter viercilinder benzinemotor van de instapversie heeft nu ook een start/stop-systeem. Dat scheelt weer een druppel of twee in het verbruik. Maar bekijk vooral de luxe op de achterbank in onze fotospecial.