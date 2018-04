Meer over de Honda Civic Tourer

Door: BV

Honda is weer wat loslippiger over de break-versie van de Civic. Die is door de Europese afdeling van het bedrijf ontwikkeld, zal in Engeland geproduceerd worden, en beleeft werelddebuut over twee weken op het Autosalon van Frankfurt.

Zoals verwacht wordt de functionele uitvoering leverbaar met de 1.6 i-DTEC dieselmotor en de 1.8 i-VTEC benzinemotoren. Beide centrales zijn inmiddels bekenden. De dieselrijder zal steeds zelf moeten schakelen, terwijl wie voor benzine opteert, zichzelf ook de keuze van een automaat geeft.

In de transformatie tot break groeide de Civic niet lauter enkele centimeters. Honda heeft zich behoorlijk over het lijnenspel gebogen. Dat de achterdeuropeningen 17mm hoger zitten dan bij de vijfdeurs, is daarvan het bewijs. Het resultaat is volgens de Japanners een product dat stijlvol en krachtig oogt, en tegelijk gesofisticeerde details etaleert. Zo neemt het bedrijf gauw de trendy term ‘zwevende daklijn' in de mond.

Dat de Civic een ruimtewonder wordt, lijkt dan weer minder ter discussie te staan. Net als bij de vijfdeurs zit de benzinetank onder de voorzetels. Dat betekent dat er meer ruimte is onder de achterbank en tussen de wielkasten in de koffer. En je ziet dat meteen aan het beschikbare laadvolume. Dat bedraagt zo maar eventjes 624l. En wie de achterbank uit de weg parkeert zal er zelfs 1.668l in krijgen. Is het laadscherm niet in gebruik, dan kan het in de auto zelf opgeborgen worden.

Dat de 4,52m lange, 1,77m brede en 1,44m hoge Civic Tourer krijgt een adaptieve demping. Dat was ook al bekend. De bestuurder mag zich verheugen op drie standen voor die primeur voor Honda's middenklasse. Comfort, Normal en Dynamic.

Beeld van de Civic Tourer was er al in de Auto55-fotospecial.