Peugeot toont 208 Hybrid FE

Door: AUTO55

Op het Autosalon van Frankfurt, van 12 tot 22 september aanstaande, brengen de Fransen een conceptuele hybrideversie van de 208 ten tonele. Aangevoerd door een uitgeboorde versie van de 1.0 VTi benzinemotor (nu met 1,2l longinhoud) in combinatie met een bijna 41pk sterke elektromotor, zou die gemiddeld slechts 2,1l/100km verbruiken en 49g/km CO2 de lucht in sturen. En er zijn nog knappe cijfers aan verbonden, want de honderdsprint zou al na 8 seconden achter de rug zijn.

De beschikbare krachten worden via een semi-automatische vijfbak naar de voorwielen gestuurd. Op stroom alleen zou hij je, mits een aangepaste rijstijl, 19 kilometer ver moeten kunnen brengen. De Hybrid FE zou ook 200kg minder gewicht op de weegschaal zetten dan de 975kg wegende basisversie van de 208 en maximaal 20 liter benzine meedragen.

Verder is de auto uitgerust met aerodynamische 19-duimers, smalle banden en een diffuser achteraan. Buitenspiegels werden voor de gelegenheid achterwege gelaten en vervangen door kleine camera's die voordelig zijn voor het luchtweerstandscoëfficient. We verwachten evenwel niet dat we deze techniek op het eventuele productiemodel zullen tegenkomen. Bekijk hier de eerste foto's.