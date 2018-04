Britse klassiekers om aan te likken

Door: BV

Nuja, met je tong hoef je er wellicht niet meer aan te zitten. We gaan ervan uit dat moderne postzegels allemaal zelfklevers zijn. En dit is een fonkelnieuwe set van de Royal Mail. De Britse post is voor de beeltenis echter wel het verleden in gedoken en heeft zes Britse klassiekers uit de autogeschiedenis opgediept. Wie post verwacht uit Engeland mag zich al in de handen wrijven.

Een Jaguar E-Type, Rolls Royce Silver Shadow, Lotus Esprit, MG MGB, Morgan Plus 8 en de Aston Martin DB5. Dat ze ook in hun tijd al de nodige uitstraling hadden mag blijken uit het feit dat we ten minste de helft van de exemplaren ook terugvinden in ons dossier ‘legendarische autofilms'. De complete zegelset is te bekijken in de fotospecial.