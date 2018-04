Infiniti Q30 wil stuk van compact premiumsegment

Door: BV

Het premium compactsegment steekt de ogen van de meeste autoconstructeurs uit. Iedereen wil wel een A3, 1-Reeks of A-Klasse in z'n segment. In tegenstelling tot de hoge segmenten kan er in de aan populariteit winnende compactklasse zowel volume als winstmarge gegenereerd worden. En terwijl Citroën met bijvoorbeeld een DS5 een voet tussen de deur probeert te krijgen, deed Lexus een verdienstelijke poging met de CT200h. En nu wil nog een tweede Japans luxemerk een stuk van de taart.

Nissan's dochterbedrijf Infiniti is in onze contreien een zeldzame verschijning maar ook hier leeft de hoop dat een kleiner model daar verandering in zal brengen. In Frankfurt zal daarvan een Concept staan. Die heet Q30 en na een eerdere teaser is dit de eerste foto.

Wanneer de Q30 in productie gaat, en dat is wellicht in 2015, zal die in het Britse Sunderland van de band rollen. Nissan heeft daar een grote productiefaciliteit.