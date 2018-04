Gumpert is geschiedenis

Door: BV

De Duitse constructeur van eerder uitzinnige sportwagens Gumpert, genoemd naar voormalig Audi Sport-directeur en oprichter Roland Gumpert, is definitief failliet. Het bedrijf dat in 2004 werd opgericht zat al langer in slechte papieren en staat al sinds 16 oktober 2012 onder toezicht van de rechtbank. En nu is de producent van de Apollo definitief bankroet verklaard. De inventaris (nee, geen auto's) zal worden geveild om de put die finaal een relatief bescheiden € 1,7 miljoen bedraagt, te dempen.