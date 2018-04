Detroit Electric wil produceren in Nederland

Door: BV

Beetje vervelend voor Detroit Electric. De SP:01, die gebaseerd is op de Lotus Exige, geraakt maar niet goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. En ook onderhandelingen over een productiesite in Wayne County in Michigan zijn afgesprongen. Daarom heeft Detroit Electric baas Albert Lam maar besloten om de productie in Europa op te starten. Het bedrijf heeft z'n oog naar verluidt laten vallen op Nederland, al is onduidelijk waar dat exact zou zijn. De moeilijkheden worden door het bedrijf gerelativeerd. "Het is niet ongebruikelijk dat nieuwe auto's vertraging oplopen" klinkt het.

Van de SP:01 zetten we nog even de specificaties op een rij. De tweezitter wordt aangedreven door een centraal gemonteerde elektromotor die 201pk en 225Nm trekkracht opwekt. Voldoende om menig supersportwagen op de heupen te werken, zo blijkt uit de topsnelheid van 250km/u en - vooral - de sprinttijd van 3,7 seconden. De SP:01 is overigens voorzien van een handbediende versnellingsbak. Een uitzondering in het segment van de elektrische voertuigen.