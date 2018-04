Lotus Exige S zonder dak

Door: BV

Een Lotus Exige die z'n dak mist, heet Roadster. En vanaf vandaag is dat model ook beschikbaar in de S-variant. Die was al preseriemodel al te zien op het Autosalon van Geneve van vorig jaar en wordt nu eindelijk in het gamma geparkeerd. Lotus geeft aan dat het aanbod (dat ook nog de Exige S, Exige Cup en Exige Cup R omvat).

Centraal in de compacte koets van de Exige zit een 3,6l V6 benzinemotor die dankzij een supercharger 345pk (bij 7.000t/min) en 400Nm (bij 4.500t/min) opwekt. De eenheid wordt gepaard aan een zesbak.

Met amper 1.166kg op de weegschaal is de Exige S Roadster een tikkeltje lichter dan z'n gesloten equivalent, maar op de prestaties heeft dat weinig invloed. De sprint naar 96kmu (60Mph) wordt in 3,8 tellen afgehaspeld, maar daar waar de versie met dak doorgaat tot 274km/u, heeft de Roadster een begrenzer die het bij 233km/u welletjes vindt.

De verkoop start deze zomer. Zonder belastingen kost het model € 55.378.