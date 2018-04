Jaguar C-X17 SUV maakt zich op voor salondebuut

Door: BV

C-X17 heet de concept die Jaguar op het Autosalon van Frankfurt zal tentoonstellen. Het wordt de voorbode voor de eerste cross-over van het merk. Een model waarmee de Britten nieuwe segmenten willen aansnijden, maar tegelijk ook niet in het vaarwater van cash-cow Range Rover willen komen.

Het model wordt gebouwd op basis van een aluminium architectuur die, zoals alle nieuwe platformen, modulair is. Jaguar zal diezelfde basis wellicht ook gebruiken voor een nieuwe instap-sedan die moet bewijzen dat het bedrijf in staat is een succesvolle X-Type-opvolger te ontwikkelen. Die laatste was gebaseerd op de Mondeo en kwam met flinke Ford-inmenging (destijds eigenaar van Jaguar en Land Rover) tot stand. Het product scoorde goed in klantentevredenheid, maar flopte in de verkoopstabellen en werd in 2009 afgevoerd.

De C-X17 Concept heeft op de F-Type geïnspireerde achterlichtunits, een vijfdeursopstelling met een sterk hellende kofferklep en zowel een prominente dakspoiler als geprononceerde wielbogen. De voorkant spreekt voor zich. Meer informatie is er op 9 september, maar de beelden zijn nu al te bekijken in onze fotospecial.