Alfa Romeo Giulietta (licht) gewijzigd

Op de IAA van Franfurt van 12 tot 22 september aanstaande zal Alfa Romeo het doek lichten van de bijgepunte Mito, en van de gefacelifte Giulietta. Al moet je al een kenner zijn om de verschillen bij een eerste aanblik op te merken. Modeljaar 2014 kreeg onder meer nieuwe mistlichten met een chromen omlijsting en een nieuwe V-grille, en de klant kan kiezen uit drie nieuwe carrosseriekleuren en dito wielsoorten tot 18 inch in diameter. Onder de kap werd plaatsgemaakt voor een 2.0 JTDM-dieselmotor, goed voor 150pk en 380Nm koppel.

Voor de binnenkant danintroduceren de Italianen het Uconnect infotainmentsysteem met een 5" of 6,5" beeldscherm, nieuwe opbergmogelijkheden, andere aankledingsmogelijkheden en gewijzigde ontwerpen voor het stuurwiel. De verkoop gaat in Europa vanaf oktober van start. Meer beeld is er in de fotospecial.