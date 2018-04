Alfa Romeo Mito bij de tijd gebracht

Door: AUTO55

Naast de bijgeschaafde Giulietta maakt ook de gewijzigde Mito zijn opwachting op het salon van Frankfurt. Die werd vooral aan de binnenkant onder handen genomen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen de stoelen voortaan in nieuwe kleurstellingen geleverd worden en is het nieuwe, 5" display met aanraakgevoeligheid aan het Uconnect-infotainmentsysteem gekoppeld. Je kan deze toepassing met of zonder het optionele en € 600 kostende Tomtom-navigatiesysteem bestellen. Het biedt de mogelijkheid om verschillende apparaten met elkaar in verbinding te stellen via Bluetooth, USB of AUX. Het streamen van audio en het voorlezen van inkomende berichten wordt eveneens mogelijk gemaakt door de integratie van dit systeem. Daarnaast wordt er bij verschillende uitvoeringen verschillende boordplanken aangevoerd. Dat alles met het doel om aan de personaliseringsdrang tegemoet te komen. Een beetje een must in dit segment.

Ander nieuws treffen we onder de motorkap. Daar kan voortaan de 0.9 Twinair met 105 pk in gelepeld worden. Deze tweecilinder-benzinemotor met 145Nm koppel kennen we reeds uit onder meer de Fiat 500L. In de Mito zou de krachtbron gemiddeld 4,2l/100km lusten en een CO2-uitstoot van 99g/km veroorzaken. De Mito is er vanaf € 14.600. Meer foto's ervan kan je in de special raadplegen.