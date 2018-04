Strikt gelimiteerd: Abarth 595 '50 Anniversiario'

Door: AUTO55

De Italianen blijven onze nieuwsrubriek bestormen vandaag. Al is hun timing uiteraard niet toevallig met de autobeurs van Frankfurt voor de deur. Bij submerk Abarth wil men de wereld met de 595 '50 Anniversario' laten kennismaken en dat is - u raadt het al - een jubileummodel dat teruggrijpt naar vijftig jaar geleden.

Verwijzingen naar vroeger herkennen we in het historische logo op de motorkap en de rode striping op de klanken. Saillant detail is dat de 'livery' geheel met de hand werd aangebracht. De drielaagse witte lak werd in het mat uitgevoerd en een rode bies versiert de de 17-duims lichtmetalen wielen.

Het modelletje wordt aangevuurd door een 180pk sterke 1.4l turbobenzinemotor wat hem tot de snelste 595 ooit zou moeten bombarderen. De 595 '50 Anniversario' is weldra bestelbaar, maar de oplage blijft met 299 exemplaren uitermate beperkt. Meer plaatjes ervan tref je hier.