BMW i8 is er

Door: BV

BMW is ons al een hele tijd aan het bestoken met details rond de definitieve versie van de i8. Zo weten we toch al een poos dat de sportwagen aangedreven zal worden door een hybride aandrijflijn die een 1.5l turbo benzinemotor combineert met een elektrische motor. De eerste levert `231pk en 320Nm aan de achterwielen terwijl de elektromotor 131pk en 250Nm voor de voorwielen reserveert. Een kleine rekensom levert dan ook een gecombineerd vermogen op van 362pk en 570Nm.

BMW gebruikt aluminium, koolstofvezel en versterkt plastic om het gewicht ondanks de lithium-ion accuset te beperken tot net geen 1.500kg. Daardoor is de i8 in staat in zo'n 4,5 seconden naar de 100 te sprinten en een elektronisch begrensde topsnelheid te halen, terwijl het verbruiksgemiddelde toch beperkt blijft tot 2,5l/100km en de CO2-emissie bijgevolg niet meer dan 59gr/km bedraagt. Zuiver elektrisch rijden kan ook, tot 35km en met maximaal 120km/u.

Tot zover wat we allemaal al wisten. En na een hoop beelden van prototypes hadden we ook al in de gaten dat de vorm van de concept grotendeels behouden bleef. De enige échte nieuwigheid is dan ook de wetenschap dat de i8 ook in productievorm beroep doet op vleugeldeuren voor de toegang