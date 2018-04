700pk voor Audi Sport Quattro Concept

Door: BV

In 2010 stelde Audi op het Autosalon van Parijs al eens een studiemodel met de naam Quattro Concept voor. Over serieproductie gingen - zoals bij de meeste concepts - nog een tijd lang geruchten, maar de knoop werd nooit doorgehakt. Drie jaar later doet Audi de oefening nog eens over. Ongeveer toch, want aan de naam werd ‘Sport' toegevoegd. Dat belooft meer vermogen, maar er worden in elk geval ook wat meer centimeters geleverd. Aan boord is slechts plaats voor twee personen, maar met een lengte van 4,60m en een breedte van 1,96m neemt hij alvast meer plaats in beslag dan de eerste poging.

Het lijnenspel is uiteraard los gebaseerd op dat van de originele oer-quattro uit 1983. Audi beweert dat de functie primeerde op de vorm, maar het zal niet ontkennen dat er in de grille en de minimalistisch uitgevoerde lichtunits (met Matrix LED koplampen, net als bij de vernieuwde Audi A8) toch behoorlik wat tekenwerk kroop. De radiatorrooster zal je herkennen in de toekomstige S- en RS-versies van het merk. Rusten doet de Quattro Sport Concept op 21-duims velgen met een centrale sluiting. Achter de vijf dubbele spaken houden ze carbon-keramische remmen gevangen.

Het interieur omvat racekuipjes met geïntegreerde hoofdsteunen en een op de bestuurder gericht geheel digitaal instrumentarium. Instelbaar uiteraard, met verschillende modi, waaronder een scherm dat je alle relevante informatie verschaft als je er ooit eens mee op het circuit verzeilt.

De 408pk krachtige concept uit 2010 is maar een watje in vergelijking met deze nieuweling. Die is zo maar eventjes 700pk en 800Nm sterk. Als we er ook nog aan toevoegen dat het verbruiksgemiddelde slechts 2,5l/100km bedraagt, dan heb je wellicht al in de gaten dat het om een plug-in-hybride gaat. Je kan de kracht opsplitsen in een 560pk en 700Nm sterke 4.0l V8 met twee turbo's en een elektromotor die 110kW en 400Nm opwekt. Op alleen die laatste krachtbron kan in EV-modus hooguit 50km gereden worden. Dan moet de lithium-ion-batterij weer aan het stopcontact. Wil je dat beide aandrijflijnen hun kracht samen via een achttrapsautomaat met dubbele koppeling en de integraalaandrijving naar het asfalt versluizen, dan kies je voor de modus ‘Sport'. De combinatie zorgt ervoor dat een tijd van 3,7 seconden kan neergezet worden in de honderdsprint en dat een topsnelheid van 305km/u gehaald kan worden.

Met de cijfertjes in bovenstaande paragraaf zou je bijna vergeten dat de Audi Sport Quattro een accuset moet meesleuren. Audi tracht dat dan ook zo veel mogelijk te compenseren door lichtgewicht materialen te gebruiken. Aluminium voor de deuren en voorvleugels bijvoorbeeld, en met koolstofvezel versterkte kunststof voor dak, motorkap en kofferklep. Toch is het model met 1.850kg geen pluimgewicht geworden, maar met 700pk moet je nu eenmaal niet op een grammetje letten...