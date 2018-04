GTA's Bravado Banshee in het echt

Door: AUTO55

U hebt er of al van gehoord of al mee gereden. In het tweede geval behoeft de Bravado Banshee eigenlijk geen introductie. Hij dook voor het eerst op in Grand Theft Auto III - een computerspel uit 2001 - en moest duidelijk een vermomde Viper voorstellen. Maar dan met de koplampen die lijken op die van de Dodge Stealth van meer dan twintig jaar geleden. Die vierwieler stond bij ons als Mitsubishi 3000GT te koop en veroorzaakte in 1990 bijna rellen aan het begin van zijn Amerikaanse carrière.



Aangezien de vijfde versie van het spel binnenkort in de winkelrekken te vinden is en je de Banshee dan opnieuw door de virtuele straten van een fictieve stad kan laten razen, maakten producent Rockstar Games en de Amerikaanse winkelketen Gamestop van de gelegenheid gebruik om de publiciteitsmolen nog een beetje sneller te doen draaien. En wel hiermee: een levensecht exemplaar dat aan een gelukkige gamer zal worden overhandigd na deelname aan een wedstrijd. Op welke auto men de rijklare Banshee baseerde werd niet bevestigd, maar zijn in- en exterieur verraden dat het een Viper SRT-10 betreft. Die hebben we zeven jaar geleden reeds in onze testrubriek opgenomen.