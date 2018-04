Range Rover en Range Rover Sport MY2014

Door: BV

De Range Rover en Range Rover Sport, zijn die niet erg jong? Ja, dat is helemaal juist. Van die laatste moeten de eerste modellen zelfs nog uitgeleverd worden. Maar de aanpassingen die de heren van Land Rover doorvoeren onder de noemer ‘modeljaar 2014', zijn dan ook erg bescheiden. Bij de Range Rover Sport gaat het in de eerste plaats om de introductie van een 4,4l grote TDV8 dieselmotor die 339pk en 700Nm trekkracht levert. Die was bij de lancering al aangekondig, maar is pas nu te bestellen. Met die motor in de neus, een ZF-achttrapsautomaat tussen de zetels én met extra centen op tafel voor het herprogrammeren van de begrenzer (dat heet ‘Dynamic Pack') haalt die een topsnelheid van 225km/u en kan je naar 100 sprinten in 6,9 seconden. Over de hybride-versies hebben we het eerder al gehad, dus daar hoeven we niet meer op terug te komen.

De Range Rover is voortaan leverbaar met glanzend zwarte stijlelementen aan de buitenzijde (grille, buitenspiegels, luchtdoorstroomopeningen op de flanken en deurhendels) en is aan de binnenzijde uit te rusten met zetels die nog comfortabeler zijn dan voorheen. Wie (diep) in de buidel tast voor een infotainmentinstallatie met twee schermen achteraan ziet de diameter daarvan nu ook groeien tot 10,2".