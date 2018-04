Dit is de Mercedes CLA 45 AMG in racetrim

Door: AUTO55

Mercedes hield zopas een rasechte race-uitvoering van de CLA 45 AMG boven de doopvont, ter aarde gebracht om deel te nemen aan kampioenschappen zoals de 2 liter-klasse van de Duitse Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring of VLN. De bolide zal zowel in een uitvoering met voor- als vierwielaandrijving worden verkocht, met een instelbare ophanging, en krijgt een ongewijzigd blok onder de kap. De geblazen viercilinder laat dus nog steeds een redelijk indrukwekkend vermogen van 360pk optekenen.

Weliswaar kunnen er nog veranderingen worden doorgevoerd afhankelijk van de noden en reglementering. Dat geldt eveneens voor de versnellingsbak. HWA, een in 1998 opgerichte spinoff van AMG, tekende voor de aanpassingen. De Race Series valt op door zijn bredere sporen, aangepast schoeisel, extra luchtgaten en toegevoegde koetswerkdelen uit CFRP. Binnenin spotten we de tradionele layout van een racemachine, inclusief kuipje en rolkooi. Ontdek het zelf in de fotospecial.