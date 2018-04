Beeldenstorm van BMW i8

Door: BV

Geheimen heeft de BMW i8, het plug-in hybride sportwagen van het Duitse bedrijf, niet meer. Over de techniek en de prestaties hebben we het al uitgebreid gehad, maar met beelden waren de Duitsers spaarzaam omgesprongen. Daar komt nu verandering in.

We herhalen nog even de belangrijkste specificaties van de i8 die we als Concept Car in 2011 voor het eerst te zien kregen. Het model is overigens, wat uiterlijk betreft, erg weinig bijgespijkerd sinds die dag.

Dankzij een sterk doorgedreven gebruik van met carbon versterkt plastic, koolstofvezel en aluminium weegt de 2+2-zitter niet meer dan 1.490kg. Een prestatie, gezien de noodzaak om een (zware) lithium-ion accuset te voorzien. Die moet stroom leveren aan een 131pk sterke elektromotor. Die krijgt bijstand van een 1.5l benzine turbomotor die ook nog eens 231pk levert. Worden vermogen en trekkracht gebundeld dan volstaat dat voor een acceleratietijd van 4,4 seconden. En omdat de elektromotor met een aan het stopcontact volgetankte batterij het geheel tot 35km autonoom kan voortbewegen, is ook het verbruik erg laag. Het EU-gemiddelde blijft steken op 2,5l/100km. Dat is een CO2-emissie van amper 59gr/km.

Voor alle beeld verwijzen we je naar onze fotospecial.