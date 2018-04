Booty call: Audi A3 Cabriolet

Door: BV

Over enkele dagen stelt Audi op het Autosalon van Frankfurt de nieuwe A3 Cabriolet voor. Een model dat z'n elektrisch bedienbare softtop behoudt, maar voortaan niet langer gebaseerd is op de hatchback. De basis wordt nu, net als bij de BMW 1-Reeks bijvoorbeeld, de vierdeurs-uitgave. Mét kont dus. Voor de Duitsers meteen reden om te beweren dat hij sportiever oogt dan ooit tevoren.

Meer interieurruimte biedt de A3 Cabriolet die begin 2014 op de markt komt, eveneens. Dat mag echter niet verbazen want met een lengte van 4,42m en een breedte van 1,79m wordt de voetafdruk 18cm langer en 2cm breder dan bij z'n voorganger. Dat levert de inzittenden achteraan enkele welgekomen centimeters op, maar komt vooral ten goede van het koffervolume. Dat bedraagt nu 287 liter. Zo maar even 60 liter meer dan voorheen.

Audi heeft gettracht de voordelen van een stoffen dakconstructie zo goed mogelijk uit te spelen. Zo sluit en opent de kap volautomatisch tot een snelheid van 50km/u, heeft ze uiteraard een verwarmde glazen achterruit en gaat ze met erg weinig bagagecapaciteit lopen wanneer er open wordt gereden. Er is zelfs gekozen voor magnesium voor het mechanisme. Dat is daarom lichter dan gebruikelijk, maar net zo stevig. Je zal overigens kunnen kiezen uit een zwarte, bruine of grijze uitvoering afhankelijk van de lakkleur. Een winddeflector wordt standaard vanaf de Ambiente-uitvoering en je kan nu ook bijbetalen voor nekverwarming. Voor de veiligheid zijn dan weer twee verborgen rolbeugels achter de achterste zitplaatsen gemonteerd.

Het MQB-platform dat de basis vormt voor elk nieuwe model van VW, Audi, Skoda, Seat... in dit segment, legt minder gewicht op de weegschaal. Logisch dus dat de A3 Cabriolet lichter in dan z'n voorganger. Ondanks de toename in afmetingen, tikt de instapversie af op 1.365kg. Dat is 50kg minder dan voorheen. Gemiddeld wordt daardoor zo'n 12% brandstof uitgespaard.

Bij de marktintroductie zal je overigens kunnen kiezen uit een 1.4 TFSI met 140pk, een 1.8 TFSI met 180pk of twee diesels: een 1.6 TDI met 110pk en een 2.0 TDI met 150pk. In normale omstandigheden sleep je je aan de voorwielen door het verkeer, maar als je je portefeuille opentrekt kan je quattro bagdes krijgen ter indicatie dat ook de achterwielen meewerken.

Het sportieve topmodel van de reeks wordt de S3 Cabriolet. Die perst z'n 2.0 TFSI krachtbron uit tot 300pk en 380Nm, heeft steeds vierwielaandrijving en zes verzetten in een automaat met dubbele koppeling. Die eenheid is efficient want verbruikt niet meer dan 7,1l/100km (EU-cyclus) en pittig want 5,4 seconden volstaan voor de sprint.

Exacte prijzen en specificaties zijn nog niet bekend, maar de eerste beelden hebben we alvast voor u in de fotospecial verzameld.