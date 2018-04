Rolls Phantom Celestial Concept aanbidt de nacht

Door: BV

Je kan een Rolls Royce Phantom bestellen met een dakhemel waarin ettelijke LED-lampjes de indruk van een sterrenhemel wekken. Het kost zo'n slordige € 10.000. Maar het is net van een bedrijf als Rolls Royce om in wat je denkt dat al niet veel gekker kan, toch nog een streep bij te trekken. De Celestial, een Phantom met lange wielbasis die debuteert op het Autosalon van Frankfurt, heeft daarom niet de willekeurige sterrenpartij in de dakbekleding zitten, maar een kopie van een heuse sterrenhemel.

De lampjes zijn voor de gelegenheid geschikt naar het firmament zoals dat er uitzag op 1 januari 2003 boven het Britse Goodwood. De Locatie is die van de nieuwe Rolls Royce-fabriek, de timing valt samen met de uitlevering van de eerste Phantom onder BMW.

De dakhemel alleen is nogal mager als het om een concept gaat. Er is dus gekozen voor een donkerblauw interieur en een speciale lak met glasschilfers in dezelfde tint. De Spirit of Ecstacy is verlicht, het klokje in het interieur heeft echte diamanten op elk kwartier, het glaswerk in de picnicset heeft een speciale gravure, de centrale panelen in de velgen zijn specifiek voor het model gemaakt en natuurlijk zijn er sierlijsten die je alleen hier vindt. Het is allemaal te bewonderen in de fotospecial.