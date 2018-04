Phantom; de eerste BMW-Rolls

Door: BV

ind jaren ’90 hadden zowel BMW als VAG hun zinnen gezet op de aanschaf van een luxemerk. Er een nieuw (of een ter ziele gegaan oud merk) uit de grond stampen zoals Mercedes deed met Maybach was niet aan hen besteed. De tandem Rolls-Royce - Bentley was te koop en bijgevolg de oorzaak van een gigantische strijd tussen de twee Duitse motorgiganten. Dat leidde tot een opbod dat de prijs voor de traditionele Britse luxemerken naar astronomische hoogtes leidde. Te hoog voor BMW dat de eer dan maar aan Volkswagen liet. Alleen was de heren uit München niet ontgaan dat de rechten op het merk Rolls-Royce, ook voor het gebruik bij personenwagens, in het bezit waren van de onafhankelijke vliegtuigmotorenbouwer Rolls-Royce. BMW kocht de rechten daarop, waardoor Volkswagen vanaf 1 januari van dit jaar wel nog de wagens zou hebben, maar enkel nog Bentley zou mogen verkopen. En BMWij die hadden de rechten, maar geen fabriek. Al vier jaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe Rolls-Royce, in een gloednieuwe door BMW opgetrokken fabriek in het Engelse Goodwork. De wagen is perfect op tijd afgewerkt want na decennia lang samen te zijn geweest, is de scheiding tussen Bentley en Rolls-Royce vanaf 1 januari een feit en amper enkele dagen later presenteert BMW de eerste Rolls uit het nieuwe tijdperk. Die heet Phantom. Die krijgt meteen een opvallend strakke en toch klassieke styling die onder andere geïnspireerd is op legendarische machines als de Silver Shadow (uit 1965) en de Silver Cloud (uit de ‘50’s). Een typisch merkproduct dus met karakteristieke kenmerken als een groot rechthoekig radiatorrooster, korte overhangen, een licht aflopende daklijn, een grote C-stijl die de inzittenden meer privacy geeft en een discreet achterruitje.

Het nieuwe ontwerp is 5,83m lang, 1,66m hoog en 1,90m breed. De wielbasis werd 3,57m lang en de koffer heeft voortaan een inhoud van 460l, wat voldoende moet zijn voor vier golftassen. Voor de aandrijving zorgt een evolutie van de V12-motor zoals die onlangs in de BMW 7-reeks werd geïntroduceerd. Nog steeds atmosferisch werd de cilinderinhoud vergroot naar 6,75l. Die braakt 460pk uit, maar met comfort als absolute prioriteit is het koppel van cruciaal belang. De krachtbron is dan ook goed voor 720Nm. Driekwart daarvan is reeds vanaf 1.000t/min beschikbaar. Een automatische zesbak, ook al afkomstig uit de 7, zorgt voor de overbrenging. Ondanks de grootte en het forse gewicht kan de nieuwe luxewagen naar een begrensde top van 240km/u en kan er geaccelereerd worden van 0 naar 100km/u in amper 5,9sec.

Een aluminium onderstel en een ophanging met dubbele wishbones vooraan en een multi-linksysteem achteraan, voorzien van een elektronisch gestuurde luchtvering, zorgen voor optimaal wegcontact, een hoge stijfheid en een optimale filtering van oneffenheden. Ook als de eigenaar occasioneel zelf achter het stuurwiel plaatsneemt, moet de sensatie optimaal zijn. Daarom koos BMW voor een tandheugelbekrachtiging. De grote wielbasis stond toe dat de dikke V12 achter de vooras werd gemonteerd. Daardoor werd een ideale 50/50 gewichtsverhouding bekomen met positieve gevolgen voor zowel de handelbaarheid als het comfort.

In het interieur gaat de meest aandacht uit naar de passagiers. Die krijgen toegang tot de luxueuze binnenzijde via deuren die naar achteren, tegengesteld aan een gebruikelijk portier openen. Zoals het hoort, gebruikt men enkel materialen van de beste kwaliteit. De productietechnieken werden gemoderniseerd maar de afwerking gebeurt nog steeds met de hand. In het interieur worden niet minder dan 6 volledige vellen van het fijnste leder verwerkt, om over hout en chroom nog te zwijgen. Aan dat alles hangt natuurlijk een fors prijskaartje; op het 19-duims lichtmetaal rust een kapitaal van € 320.000.