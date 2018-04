Dacia Duster Facelift: de details

Door: BV

Dat het uiterlijk van de Dacia Duster werd aangescherpt, dat is inmiddels geen nieuws meer. We stippen in die rubriek voor de volledigheid nog eens de nieuwe grille, dubbele koplampen met geïntegreerde dagrijlichten, nieuwe kleurtjes, achterlichten, dakrails en zelfs een nieuw 4x4-embleem aan.

Wat het budgetmerk voor de binnenzijde in petto had, was nog niet bekend. Daar hield de ontwerpafdeling grondig huis. De bekledingen, het instrumentarium, het complete dashboard, de zetels... allemaal nieuw. Door onder meer de hoedenplank te hertekenen past er nu zelfs een beetje meer in de koffer. 475 liter om exact te zijn.

Terwijl de basisprijs van € 11.900 dezelfde blijft, zijn de uitrustingsmogelijkheden toch gevoelig toegenomen. Stabiliteitscontrole is inmiddels verplicht, dus aanwezig en het bedrijf maakt van de gelegenheid gebruik om naast de vier reeds gemonteerde airbags (frontale en laterale exemplaren vooraan) ook gordijnairbags in te voeren. Maar ook parkeersensoren, een snelheidsregelaar of - begrenzer, lederbekleding en het destijds in de Lodgy gelanceerde toegankelijk geprijsde navigatatie- en entertainmentsysteem worden leverbaar. Duidelijk zichtbare snufjes die bovenop een aantal minder eenvoudig te spotten details komen. Zo is er voortaan een temperatuursensor en vergrendelen de portieren zich tijdens het rijden.

De reeds gekende 1.6 16v met 105pk blijft leverbaar in combinatie met voorwielaandrijving. Aan dieselzijde omvat het gamma ongewijzigd twee versies van de 1.5 dCi-motor: 90 of 110pk sterk. Nieuw is de 1.2 TCe-benzinemotor. Die viercilinder turbocentrale zat al in de neus van andere recent gelanceerde Dacia's, maar ontwikkelt hier voor het eerst 125pk. De eenheid wordt gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak en moet niet alleen overtuigen door z'n trekkracht (90% van het koppel is al beschikbaar vanaf 1.500t/min), maar ook door z'n verbruik van 6,0l/100km.

De vernieuwde Duster is uitgebreid te bekijken in de fotospecial.