Speciale Veyron eert Jean Bugatti

Bugatti probeert de Veyron Grand Sport Vitesse onder de aandacht te houden met de creatie van zes speciale modellen genaamd ‘Légendes de Bugatti'. Die verwijzen stuk voor stuk naar roemruchte personen uit de geschiedenis van het merk. De eerste stond in het teken van Jean-Pierre Wimille en de Bugatti 57G Tank waarbij het thema ´Le Mans´ als rode draad was genomen.

Deze tweede heet voluit Grand Sport Vitesse ´Jean Bugatti´ en eert Gianoberto Carlo Rembrandt Ettore Bugatti, bekend als Jean, de oudste zoon van Ettore. Net als zijn vader was zijn passie voor auto´s groot en Jean nam op 27-jarige leeftijd (in 1936) het bedrijf over van Ettore. Lang heeft Bugatti junior daar echter niet van kunnen genieten. Hij kwam in 1936 op tragische wijze om het leven. Maar dat neemt niet weg dat Jean een gigantische inbreng heeft gehad. Hij is onder meer verantwoordelijk geweest voor de schepping van de Type 57SC Atlantic, een van de meest waardevolle auto´s ooit.

De drie Grand Sport´s die Bugatti ter ere van Jean Bugatti bouwt zijn sterk gebaseerd op die Type 57SC Atlantic. De exterieur- en interieurkleuren zijn met het chique zwart en bruin een directe verwijzing naar het historische model. Voor de gelegenheid is de grille uitgevoerd in titanium en draagt de tankdop de handtekening van Jean. Het silhouet van de Type 57SC Atlantic is in de deurpanelen gestikt en een bovenaanzicht van de klassieker is op het vakje tussen de bestuurder en zijn passagier aangebracht.

Aan de 8.0 liter W12 met een vermogen van 1.200pk en een koppel van 1.500Nm is niets gewijzigd. Daarmee is de creatie nog steeds goed voor een 0-100 km/u-sprint in 2,6 seconden en een topsnelheid van net iets meer dan 400km/u. Een heel contrast met de 3.257 cm3 metende acht-in-lijn met 200 pk die de Type 57SC Atlantic tot een topsnelheid van net iets over de 200 km/h wist te duwen. Bekijk alle beelden in de Auto55.be-fotospecial.