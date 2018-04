Seat Leon Ecomotive: 3,2l/100km

Door: BV

Seat stelt op het Autosalon van Frankfurt niet alleen de eerder al aangekondigde Leon ST voor. Het merkt pakt er ook uit met een nieuwe Ecomotive-variant van de middenklasser. Die heeft een 1.6 TDI dieselmotor aan boord die 110pk en 250Nm opwekt. Voldoende voor een topsnelheid van 197km/u, maar - waar het toch allemaal om te doen is - ook een erg laag verbruik. De EU-cyclus doet amper 3,2l/100km uit de tank verdwijnen. In theorie is de inhoud van de brandstoftank dus goed voor een rijbereik van 1.500km. De CO2-afgifte per kilometer bedraagt nauwelijks 85 gram/km, wat betekent dat de fiscus ook vriendelijk voor je is. De drie koetswerkversies (Leon, Leon SC en Leon ST) pakken overigens allemaal uit met diezelfde cijfers. Ze zijn verkrijgbaar vanaf november.

De nieuwe Leon Ecomotive beschikt over een stop-startsysteem, recuperatie van remenergie, een zesversnellingsbak, banden met lage rolweerstand en een verbeterde aerodynamica. Zet in die categorie alvast de verlaagde ophanging, de gestroomlijnde onderkant, hertekende zijdrempels, het gesloten radiatorrooster en de spoiler boven de achterruit.

Een Leon 1.4 TGI is eveneens nieuw, en lust aardgas. Daar levert de centrale eveneens 110pk, in ruil voor een verbruiksgemiddelde van 3,5kg/100km. Dat stemt overeens met een CO2-emissie van 94gr/km. In tegenstelling tot de Leon die in de bovenste twee paragrafen wordt besproken, zal je die in ons land echter zo goed als niet tegenkomen.