Suzuki iV-4 ziet ruimte na SX4

Door: BV

Suzuki springt met de iV-4 in de ruimte die de groter geworden SX4 achterliet. Maar bij deze 4x4-specialist wil men voorlopig nog niet weten van een hoog op poten staande voorwielaandrijver. Hier is de integraalaandrijving steeds aanwezig.

De naam iV-4 staat voor ‘Individualisering', ‘Vehicle' en ‘4WD'. Daarmee is een groot dele van de insteek van de 4,22m lange, 1,85m brede en 1,67m hoge SUV al duidelijk. Tegenwoordig is het aanpassen aan je eigen smaak van nieuwe voertuigen quasi een must geworden en Suzuki belooft dan ook heel wat accessoires om dat doel te vervullen. Niet meteen, maar wel in 2015 als het tijd is voor de productieversie.

Een nieuwe generatie van de vierwielaandrijving - bij Suzuki ‘Allgrip' geheten - moet ervoor ozrgen dat het geheel vrolijk door de modder ploegt terwijl de andere modellen in het segment al lang vast zitten.

Voor uitspraken over een krachtbron is het nog te vroeg, al verzekert Suzuki ons dat een lage gemiddelde CO2-uitstoot op de verlanglijst staan. Niet alleen omwille van de motor, maar omdat het gewicht ook binnen de perken wordt gehouden. De Oostenrijkers van Magna Steyr zullen instaan voor de assemblage. Die beslissing is wel al gevallen.

Klik hier voor de fotospecial.