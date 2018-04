Autosalon van Frankfurt 2013 overzicht: van Alfa tot Dacia

Door: BV

Het Autosalon van Frankfurt leverde naar goede tweejaarlijkse gewoonte weer een regelrechte tsunami aan nieuws, faclifts, concept cars en nieuwe modellen op. We groeperen even alle feiten. In dit eerste overzicht alles van Alfa Romeo tot en met Dacia. En vergeet ook onze fotospecial met beeld van de salonvloer niet te bekijken. Klik hier voor deel 1, of deel 2.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Mito bij de tijd gebracht.

Alfa Romeo Giulietta (licht) gewijzigd.

Alpina

Alpina D3 Bi-Turbo is bijna M3 diesel

Aston Martin

Aston Martin V12 Vantage S is lichter, sneller, brutaler

Audi

Audi Quattro Nanuk Concept, getekend Giugiaro

Booty call: Audi A3 Cabriolet

700pk voor Audi Quattro Sport Concept

Officieel: Audi frist A8 op

Audi TTS Competition is weinig anders

BMW

Beeldenstorm van BMW i8

BMW X5 Security Plus heeft dik vel

BMW X5 Individual voorgesteld

Ook beter: X5 M50d

BMW X5 eDrive is wat je denkt dat het is

Alles over de nieuwe BMW i3

Bentley

S voor Bentley Continental GT V8

Bugatti

Speciale Veyron eert Jean Bugatti

Caterham

Caterham Seven 165 heeft amper 80pk

Citroën

Fauborg Addict is Citroën DS met meer

Citroën Cactus alles behalve stekelig

Ruimtewonder: Citroën Grand C4 Picasso

Dacia

Dacia Duster Facelift: de details