€ 730.000 voor Spy Who Loved Me duikboot-Lotus

Door: BV

Natuurlijk staat de 1977 James Bond-prent The Spy Who Loved in ons dossier met Legendarische Autofilms. Niet alleen omwille van een zeven minuten durende achtervolgingscene, maar ook omwille van de duikbootconversie. Roger Moore, die toen voor het eerst als James Bond werd ingeschakeld, rijdt er op een bepaald ogenblik mee de zee in, drukt op een knop ét voila, de Lotus is op slag een duikboot.

Tegenwoordig rollen dergelijke beelden gewoon uit de computer. Maar voor de Spy Who Loved me werd een Esprit omgebouwd tot een functionele duikboot. Van het interieur bleef niet al te veel meer heel (zoals te zien is in de fotospecial), maar het ding functioneert wel gewoon onder water. De auto werd verloren gewaand, maar duikte in 1989 weer op. Inmiddels werd het stukje filmgeschiedenis gerestaureerd en via specialist RM-Auctions aangeboden voor veiling. Daar werd zopas met de glimlach € 730.000 betaald voor de unieke creatie.