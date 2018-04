Gone with the Wind

Door: BV

Hij had de naam van een goed onthaalde Concept Car uit 2004 en het onderstel van de Renault Twingo toen hij in 2010 werd voorgesteld. En het cabriodakje dat achterover klapte om bovenop de kofferafdekking te gaan rusten was zelfs zo goed als identiek aan dat van de Ferrari 575 Superamerica. Maar het heeft allemaal niet mogen baten. Na amper 3 jaar trekt Renault de stekker uit de Wind. De kleine tweezitter haalt onvoldoende volume. Wie er één heeft, kan hem nu net zo goed bijhouden. Met amper 2 jaar productietijd, wat aparte features, een onderscheidend uiterlijk en lage productievolumes is het een toekomstige klassieker. Nog een jaar of 25 geduld. Wie absoluut tot de club wil horen kan nog even bij de Renault-dealer terecht. Er is nog stock. En wie rustig afscheid wil nemen kan dat in onze fotospecial.