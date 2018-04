Spyker van de beurs gekeild

Door: BV

Het is nog maar eens een nawee van de mislukte Saab-overname. Exact twee jaar geleden plaatste de beurswaakhond het aandeel al op een straflijst omwille van een te slechte financiële situatie. En langer dan 2 jaar mag het bedrijf daar niet op staan. Spyker vliegt bijgevolg van de beurs en zal nu voor de handel moeten uitwijken naar Euroclear Amsterdam.

Een aandeel is nu amper 23 cent waard, terwijl het in 2006 ooit piekte boven 20 euro. En wie denkt daarmee in te kunnen schatten hoe hard het bergaf ging met het bedrijf, zit nog slechts aan de top van de ijsberg. In 2011 kreeg de belegger immers al eens 1 nieuwe aandeel in ruil voor 100 (!!) oude.