Nissan Nismo horloge speelt boordcomputer

Door: BV

Vergeet de Google Glass, de Nissan Nismo Watch zou onder automobilisten wel eens sneller een rage kunnen worden. Het is een ‘intelligent' horloge dat de bestuurder met z'n voertuig verbindt. Het doet qua gadgetgehalte weinig onder voor het brilletje van de internetreus.

Het armbandvormige horloge registreert de prestaties van zowel de bestuurder als de auto. Een hartsensor levert biometrische gegevens van de bestuurder aan nadat via een smartphone-app en de zogeheten Bluetooth Low Energy verbinding met de auto is gemaakt. Vanaf dan kunnen allerlei gegevens verkregen worden over bijvoorbeeld de gemiddelde snelheid en het brandstofverbruik. Want dat zijn natuurlijk zaken die je op je pols wil zien in plaats van op je dashboard. Daarnaast biedt de Nismo Watch toegang tot de voertuigtelematica en -data tijdens het rijden op een circuit. Ook kan de drager, veelal de bestuurder, onderhoudsvoorstellen op maat van Nissan krijgen.

De Nismo Watch gebruikt een lithiumbatterij die opgeladen kan worden via een micro-USB-aansluiting. Op een volle accu kan het horloge 7 dagen onafgebroken functioneren bij normale gebruiksomstandigheden. De toekomst brengt misschien een batterij met meer capaciteit, want de functies worden nog uitgebreid. Nu al is Nissan bezig met het ontwikkelen van een ECG-feature (elektrocardiogram) die de hartslag van de drager kan meten om - in een vroeg stadium - vermoeidheid te signaleren. Hoewel dit onder horloges niet nieuw is, lijkt de EEG-functie (elektro-encefalografie) dat wel te zijn. Deze functie kan veranderingen van de hersenactiviteit signaleren en daarmee de concentratie en emotie van de bestuurder toetsen aan de presaties van het voertuig. OF je bijvoorbeeld heviger aan je stuur draait, om maar wat te zeggen. En er is een functie in ontwikkeling die de huidtemperatuur meet en waarschuwt als uitdroging op kan treden. Het klinkt allemaal wat betutteld, maar als je doorgaans niet zelf in de gaten hebt wanneer je dorst krijgt, is het ongetwijfeld nuttig.

De Nismo Watch, verkrijgbaar in zwart, wit en rood/zwart, wordt als eerste beschikbaar voor wie een Nismo in de garage heeft staan. En daarmee doelen we natuurlijk op de Nismo-uitvoeringen van de Juke, 370Z, Micra en over niet al te lange tijd ook de GT-R. De prijs en een exacte datum voor de lancering zijn nog niet bekend gemaakt. Bekijken kan in de fotospecial.