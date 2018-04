Alfa Romeo plakt prijs op 4C

Door: AUTO55

De langverwachte 4C wordt vanaf volgende maand in standaardtrim te koop aangeboden met een prijskaartje € 51.500. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de Italiaan verder aan te kleden en dus duurder te maken. De zogeheten 'Launch Edition' is overigens al volledig uitverkocht. Daarvoor werden 27 toekomstige eigenaars gevonden op de Belgisch-Luxemburgse markt. Op jaarbasis wil het merk van de 3.500 4C's aan de man brengen, waarvan 1.000 exemplaren in Europa.

Het lijnenspel en de ontwikkeling van de 4C was helemaal voor rekening van Alfa, maar het volgende stadium is in handen van Maserati, de andere Fiat-dochteronderneming. Een kwestie van noodzaak zeg maar, gezien de expertise die dat bedrijf heeft met exotische materialen. De 4C beschikt immers over een onderstel in koolstofvezel en maakt ook nog eens gebruik van composietmateriaal en verschillende materiaallegeringen.

In de motorsteunen ligt een net niet 1,8l grote viercilinder turbomotor die 240pk opwekt en ook nog eens piekt bij 350Nm. Een soepele centrale trouwens, want 80% van de trekkracht is er al vanaf 1.750t/min, wat uiteraard te danken is aan de aanwezigheid van een turbo. De dappere eenheid wordt gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Het gaat om een doorontwikkeling van de eenheid die ook in de Giulietta en Mito aan de kleine geblazen krachtbron wordt gepaard. De combinatie heeft er alvast geen probleem mee om de amper 895kg zware tweezitter tot 250km/u snel te maken. En ook de sprinttijd spreekt boekdelen. De drie digits staan na 4,5 tellen op de wijzerplaat af te lezen.