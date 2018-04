Qoros 3 Sedan 'veiligste auto' volgens EuroNCAP

Door: AUTO55

Het is de 3 Sedan die het merk Qoros, een Chinees-Israëlische joint-venture, op de kaart moet zetten. Maar in het meest populaire Europese segment zal het in 2007 opgerichte bedrijf nog ten minste twee extra modelvarianten aanbieden. En men heeft meteen een mooie start genomen. Qoros sleepte met de 3 Sedan namelijk 5 sterren in de wacht na een zitting met de EuroNCAP-commissie. Meer nog; de jury beschouwt het als de veiligste vierwieler waar men dit jaar gehakt van mocht maken. Hij behaalde een quotering van respectievelijk 95 en 87 procent op de onderdelen bescherming van volwassen inzittenden en kinderen, en 81 procent op gebied van actieve veiligheid. Voetgangers met pech zijn voor 77 procent verzekerd. Zowel de berline als de break (3 Estate) worden volgend jaar op de markt verwacht. Ook in België.