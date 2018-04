Over Aston Martin, Lexus en Mercedes

Door: AUTO55

Aston Martin trekt de stekker uit de Cygnet. Dat is een dure Toyota IQ met een identiteitsstoornis. Van de traagste Aston op de markt, die van nul naar honderd sprint in 11,6 seconden, zijn er volgens de Britten wel nog voldoende exemplaren in stock. Voor zij die willen.

Lexus koestert plannen om een sportieve coupé onder de noemer RC-F vanaf volgend najaar te commercialiseren. Onbevestigde kiekjes daarvan zijn recent opgedoken in een Japans automagazine. Volgens de geruchten laat de Japanner zich voortstuwen door een 5-liter V8 die ruwweg 460pk en 543Nm ontwikkelt. De krachtbron zou ook zuiniger met benzine omspringen dan het blok uit de IS-F, onder meer dankzij een systeem van cilinderuitschakeling zoals we dat ook in Audi's tegenkomen.

Ondertussen, bij Mercedes, gaat het verhaal de ronde dat de cabrioversie van de nieuwe S-klasse nog twee jaar op zich zal laten wachten. Het wordt een tweedeursmodel voorzien van een softtop, zoals het hoort. In 2012 liet de Duitse autobouwer ons nog kennismaken met de Ocean Drive. Die had vier portieren. De komst van een AMG-variant werd niet bevestigd.