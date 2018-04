Grey Design Nouvair: met grote K

Door: AUTO55

Veel woorden gaan we er niet aan vuilmaken, maar de (on?)smakelijke beelden wilden we je alvast niet onthouden. Dit is de Grey Design Nouvair: een concept geïnspireerd op de jugendstil en specifieker op de werken van Tsjechisch kunstenaar Alphonse Mucha. Niet geheel toevallig valt het optreden samen met een autobeurs in Zweden waar Grey Design - onder meer bekend van de Zeus Twelve - als jury mag fungeren. Technische gegevens werden niet uitgestuurd.