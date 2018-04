Zeus Twelve in drievoud

Door: AUTO55

Het Zweedse Grey Design werkt al vele jaren, en met succes, aan ontwerpen voor exclusieve jachten, interieurs en sportauto´s in opdracht van particulieren. Nadat de internationale pers er bot van ving heeft het huis besloten een stap verder te gaan en richtte het Zeus Twelve op. Van de drie modellen zullen in totaal slechts 12 exemplaren worden gemaakt. Er komen geen facelifts of volgende generaties van deze Gold Rush, Magnate en Sigma, en zelf produceren is er voor Zeus Twelve ook niet bij. Daarvoor is men gaan aankloppen bij onder meer Lotus en Mansory.

Eerst is de Gold Rush, met onder de kap een 510pk-sterke V12 van obekende origine, goed voor een top van 302km/u. Van een compleet ander kaliber is de Magnate. Deze vierdeurs coupé, voorzien van zogeheten suicide doors en een 6,7l V8 moet met 505pk amper onderdoen. De meest spectaculaire van het drietal is zonder twijfel de Sigma. Die is voor het overgrote deel opgebouwd uit carbon en aluminium, maar maakt nog gebruik van andere lichtgewicht kunststoffen. Zodoende moet een 335pk-sterke Caterham 2,0l voldoende zijn voor indrukwekkende prestaties. Hier zijn de beelden.