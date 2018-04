Callaway Aerowagon mag de verkoop in

Door: AUTO55

Van over de plas dan bereikt ons het nieuws dat de Callaway Aerowagon in productie mag. Dat is een shooting brake op basis van de nieuwe Corvette. De creatie zou echter wel duurder uitvallen dan eerder werd aangenomen. Initieel werd meegedeeld dat de ombouw zo'n $ 15.000 zou bedragen, maar nu wordt al over $ 23.000 gesproken. Onder de motorkap ligt dezelfde krachtbron als in de C7, maar die zou niet onaangeroerd blijven. Dat is nodig om de beoogde topsnelheid van 322km/u te kunnen behalen.