Corvette Stingray doet de Indy 500

Door: AUTO55

Voor de twaalfde keer mag Chevrolet een Corvette uitsturen als pace car tijdens de befaamde Indianapolis 500. De eerste keer was in 1978, vorig jaar liet een ZR1 de piloten achter zich aan zwermen. Deze maand is echter de gloednieuwe Corvette Stingray aan de beurt om de 97e editie op gang te trekken. Het startschot wordt gegeven op 26 mei.

De speciaal uitgedoste Chevy werd onderhuids niet aangepast, wat wil zeggen dat hij nog steeds 450pk uit de 6,2l LT1 V8 laat donderen. Maar om er toch een extra zweem sportiviteit aan toe te voegen hebben de ingenieurs een Z51 Performance Package geïnstalleerd. Dat bevat geïntegreerde koeling voor de remmen, het differentieel en de transmissie, alsook een een elektronisch limited-slip differentieel en een aeropakket om de stabiliteit aan hoge snelheden te optimaliseren. Voor de gelegenheid werd de Stingray in een Lagunablauw jasje gestoken, met zelfklevers die verwijzen naar de bewuste race. Meer foto's in de special.