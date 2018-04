Sprintrecord op elektriciteit door TU Delft

Door: AUTO55

Dit kleine scheurijzer, uitgerust met elektrische motoren in de wielen die samen ongeveer 135pk ontwikkelen, werd uitgedacht door studenten van de Technische Universiteit Delft. Onlangs sloegen ze menig autoliefhebber met verstomming door ermee naar 100km/u te sprinten in slechts 2,68 seconden. En nu is men nog een stapje verder geraakt. In amper 2,15 tellen werd de barrière doorbroken en dat maakt dat de vierwieler tot snelst accelerende auto op elektriciteit mag worden gekroond. Hij zit zelfs sneller aan honderd dan de Ariel Atom V8, die er in 2010 in slaagde om een spurttijd van 2,3 tellen neer te zetten. Aan boord van het Hollandse wonder zat Marly Kuijpers, het minst wegende teamlid. Droog aan de haak tellen we amper 145kg voor de auto zelf.