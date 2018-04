Speciale Twingo kost evenveel als 20 jaar geleden

Door: BV

In juni 1993 introduceerde Renault de Twingo. Die stond toen in de prijslijst voor 374.044 BEF (met inbegrip van de meerprijs voor airco en metaalkleur). Om de mijlpaal te vieren introduderen de Fransen een speciale uitvoering die onder meer voorzien is van een manuele airco, sierwieldoppen, een specifieke zetelbekleding en sierlijsten in glanzend zwart en violet. Metaalkleur is een gratis optie. Renault heeft overigens maar al te graag dat je kiest voor dit ‘ultraviolet', maar ook wit, zwart en grijs zijn beschikbaar.

De prijs van de speciale uitgave bedraagt € 9.270. Op een haar na de prijs van 20 jaar geleden. En dat is nu net zo knudde. Exact dezelfde prijs, dat was leuk geweest. Maar € 9.272,3, dat wil geen marketingkerel in de catalogus natuurlijk.