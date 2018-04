Nieuwe SsangYong Korando fors goedkoper

Door: AUTO55

U leest het goed. Voor de nieuwe editie van de Korando, die reeds in onze testrubriek staat te blinken, gaat SsangYong zowaar € 2.000 minder van de klant opeisen dan voor het uitgaande model. Dat wil zeggen dat de goedkoopste zelfontbrander met een vanafprijs van € 19.490 in de tabellen zal verschijnen. Dat we het prijskaartje van de benzineversie niet vermelden, heeft te maken met het feit dat die (voorlopig) niet richting België zal worden versleept. De prijsdaling is er gekomen na drukke onderhandelingen tussen invoerder Alcopa en de Koreaanse hoofdzetel.