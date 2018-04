Volgende Nissan Qashqai geeft motoren prijs

Door: AUTO55

Bij Nissan is men druk in de weer met het klaarstomen van de volgende Qashqai. Die zal bij zijn marktintroductie volgend jaar met een keuze uit drie motoren beschikbaar worden gesteld.

In de benzinehoek vinden we (voorlopig enkel) de geheel nieuwe 1.2 DIG-T: een viercilinder turbomotor met 115pk. Dat vermogen wordt standaard op de voorwielen afgeleverd. Vierwielaandrijving is een optie, maar enkel op bepaalde versies. Dieselrijders zullen kunnen opteren tussen de reeds bekende 1.5 dCi en 1.6 dCi, goed voor respectievelijk 110 en 130 paarden. Een hybridevariant staat eveneens op de planning. Wellicht voor het jaar erop.

De volgende generatie van de Japanse melkkoe werd samen met alliantiepartner Renault ontwikkeld op het Common Module Family platform. Een zevenzitter (met '+2' op de kofferklep) zit er niet meer aan te komen. Deze zou enkel de toekomstige X-Trail in de weg staan.